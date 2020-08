Kolmannella tuotantokaudella Pirjolle (Pirjo Heikkilä) tapahtuu taas noloja kömmähdyksiä. Hän yrittää esimerkiksi salakuljettaa piilopulloa ravintolaan ystävän (Maija Rissanen) yllyttämänä. Kuva: Annamaria Palsi-Ikonen

Pirjo (Pirjo Heikkilä) on järjestämässä naisten stand up -iltaa ja vastaan tulee tuttu sukupuolineutraali koomikko. Yhtäkkiä Pirjo ei olekaan varma, minkä sukupuolinen tuttava on ja koittaa selittää itsensä ulos tilanteesta.

Luvassa on 15 uutta kiusallista tilannetta, kun Pirjon kolmas tuotantokausi alkaa.

Ihmiset ovat samaistuneet – ja nolostuneet.

– Eräs rouva tuli kadulla sanomaan, että kiitos Pirjo-sarjasta, olen katsonut kaikki jaksot, ja joka kerralla hävetti, kertoo Heikkilä.

– Yksi kaveri taas kertoi, ettei pysty katsomaan, sillä nolot tilanteet aiheuttavat niin epämiellyttävän tunteen.

Kun teatterissa alkoi nukuttaa

Sarjan ovat käsikirjoittaneet Heikkilä ja Lauri Nurkse, joka myös ohjaa sen. Tapaukset ovat saaneet innoituksensa omista ja tuttavien kokemuksista. Esimerkiksi apteekkikäynti perustuu Heikkilän ideaan.

– Minua häiritsee, että apteekissa ihmiset ovat metrin päässä ja sitten siellä farmaseutti alkaa puhua sairauksista ja lääkkeistä, hirveän henkilökohtaisista asioista. En ymmärrä, miksei siellä ole koppeja. Kirjoitin liioitellun kohtauksen, jossa farmaseutti alkaa elehtiä ja puhua liian kovaa.

Toinen oma kokemus kertoo väsymyksestä teatteriesityksessä.

– Kerran minua nukutti yhdessä teatteriesityksessä. Minulla on paljon kavereita näyttelijöinä ja aloin miettiä että apua, mitä jos kohtaisin näyttelijän esityksen jälkeen enkä muistaisi siitä mitään.

Uudet tarinat löytyivät vielä helposti.

– Mutta nyt alkaa olla omat nolot tilanteet käytetty vähäksi aikaa. Tuleehan niitä aina lisää, muttei niitä sentään joka päivä synny.

Pirjo, TV2 klo 19.25 ja Areena

Tuntemattomien naimakaupat kiinnostavat näyttelijää

Näyttelijä Pirjo Heikkilän oma television katselu on usein sitä, että hän makaa sohvalla ja selailee kanavia, kunnes pysähtyy kiinnostavan ohjelman kohdalla, kuten Hansin matkassa tai Huvila ja huussi. Suoratoistopalveluja hän katsoo jonkin verran.

Heikkilän suosikkisarjat ovat:

1 Ensitreffit alttarilla, MTV3: "Olen katsonut kaikki kaudet ja odotan uutta innolla. On kiinnostava katsoa, kun tuntemattomat esitellään toisilleen. Onko heillä kemiaa ja miten heidän suhteensa toimii? On kiehtovaa, kun joku muu on miettinyt, että nämä sopivat toisilleen. Samasta syystä katson Intialaisia naimakauppoja Netflixistä."

2 The Morning Show, Apple TV: "Katsoimme sen mieheni kanssa putkeen. Me too -henkinen sarja oli älyttömän hyvä, pääosassa Jennifer Aniston."

3 Unorthodox, Netflix: "Se on jännittävä tositarinaan pohjautuva kertomus naisesta, joka haluaa irti tiukasta uskonnollisesta lahkosta."