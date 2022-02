"Yhteiskunta on moninainen. Sen takia on tärkeää, että moninaisuus heijastuu myös taiteen maailmaan", Oulun kaupungin monikulttuurisen työn koordinaattori Priyanka Sood toteaa. Hän oli mukana valitsemassa ensimmäistä tuotantoa Oulun teatterin Moninaisuuden näyttämölle. Kuva: Ester van Dam/ arkisto

Monitaiteinen esitys Lullabies for the Weary on valittu Oulun teatterin Moninaisuuden näyttämön ensimmäiseksi produktioksi. Työryhmään kuuluvat queer-äänitaiteilija Maija Holopainen, equadorilainen tanssitaiteilija ja tanssipedagogi Mercedes Balazero ja liike- ja esitystaiteilija Anna Olkinuora.

Tänä vuonna ensimmäistä kertaa toteutettava Moninaisuuden näyttämö luovuttaa Oulun teatterin Vinttikamari-näyttämön kerran vuodessa esittävän taiteen moninaisuutta edistävälle työryhmälle, tekijöille ja esitystapahtumalle.