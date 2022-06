Oulun kaupungin suhdetoimintapäällikkö Outi Rouru sanoo, että luonnon läheisyys Oulussa tekee vaikutuksen ulkomaisiin vieraisiin. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun kaupungin suhdetoimintapäällikkö Outi Rouru on järjestänyt viime aikoina Taiwanin Taipein Suomen ja EU:n edustuston vierailua Ouluun. Ouluun tulee torstaina Suomen edustuston edustajan Janet Changin johdolla neljän hengen ryhmä.

He tulevat Ouluun omasta aloitteestaan oppimaan Oulun liiketoimintaympäristöstä ja korkeasta koulutustasosta. Tärkeä syy tulla on myös tutustua Oulussa toimivaan puolijohdeteollisuutta edustavaan MediaTekiin, joka on taiwanilainen.