Vakavien rikosten kohdalla voi käydä niin, että rikoksesta epäilty kuolee ennen oikeudenkäyntiä. Oulussa tapahtui esimerkiksi tammikuussa perhesurma, jonka yhteydessä myös murhista epäilty nainen kuoli.

Miten rikosoikeudellinen prosessi etenee, jos rikoksesta epäilty on kuollut, rikosylikomisario Markus Kiiskinen Oulun poliisilaitokselta?

– Kun rikoksesta epäilty kuolee, ei ole enää olemassa henkilöä, johon rikosvastuu kohdentuu. Jos kyseessä on lievempi rikos, esimerkiksi näpistys tai varkaus, esitutkinta käytännössä päättyy. Kun puhutaan riittävän vakavista rikoksista kuten perhesurmasta tai erittäin vakavasta liikenneonnettomuudesta, jossa on tullut esimerkiksi kuolonuhreja ja epäilty on kuollut, poliisi suorittaa esitutkinnan riittävässä laajuudessa, jotta tapahtumaan johtaneet syyt ja olosuhteet saadaan selvitettyä.