Torstaina toteutui se, mitä monet politiikan asiantuntijat olivat alkaneet vaalien jälkeen yhä vahvemmin uumoilla: hallitustunnustelija Petteri Orpo ilmoitti aloittavansa hallitusneuvottelut perusporvaripohjalta. Kokoomuksen ja perussuomalaisten lisäksi mukaan hallitukseen kaavaillaan RKP:tä ja kristillisdemokraatteja.

Jos edellinen Sanna Marinin (sd.) johtama hallitus teki politiikkaa vahvasti arvopohjalta, on Orpon lähestymistavan ytimessä talous ja sen tasapainottaminen. Jos nyt neuvotteluihin lähtevä nelikko päätyy hallitukseksi asti, on Suomea johtavassa joukossa seuraavat neljä vuotta tahoja, joiden arvopohja on hyvin kaukana toisistaan.