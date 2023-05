Kansallisoopperan ja -baletin areenakiertueen ensi-illan kaksi esitystä kokosi Ouluhalliin lauantaina yhteensä yli 6 000 katsojaa. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Viime lauantain Kansallisoopperan ja -baletin areenakiertueen ensi-ilta kokosi Ouluhalliin kahdessa esityksessä yhteensä yli 6 000 katsojaa.

Kansallisoopperan ja -baletin tuottajan Marjo Tuomen mukaan Oulussa ensi-iltansa saanut areenakiertue on kooltaan suurin kotimaisin voimin toteutettu. Kysymyksessä on 270 hengen seurue, joista laulajia, tanssijoita ja soittajia on 175.