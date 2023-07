Sähkön hinta on pudonnut selvästi viime talvea kohtuullisemmaksi, mutta voiko tilanne säilyä? Moni pohtii nyt, miltä ensi talven hintataso näyttää ja millainen sähkösopimus kannattaisi valita.

Uuden sähkösopimuksen valinta on pian edessä muun muassa oululaisella Seppo Pohjanvedellä ja hänen vaimollaan.

Tällä hetkellä Pohjanvesillä on määräaikainen sähkösopimus, joka päättyy syyskuun lopussa. Heidän nykyisessä sopimuksessaan sähkön hinta on 5 senttiä kilowattitunnilta.

– Olimme siinä mielessä onnekkaita, että ehdimme ottaa kahden vuoden määräaikaisen sopimuksen ennen kuin hinnat alkoivat nousta merkittävästi, Seppo Pohjanvesi sanoo.

Pohjanvedet asuvat kaukolämmitteisessä omakotitalossa, jossa on noin 150 neliötä asuinpinta-alaa. Lisäksi heillä on kaksi vapaa-ajan asuntoa, joista toisessa on sähkölämmitys ja toisessa maalämpö. Kaikkiin kiinteistöihin on otettu samanlainen sähkösopimus.

– Kaukolämmön ansiosta sähkönkulutus on kotonamme kohtalaisen maltillinen. Kun katsoin vuoden takaista kulutusta, oli se vähän yli 3 000 kilowattituntia vuodessa.