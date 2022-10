Tarja Rostenin koirista neljä mahtuu tähän kuvaan. Koiranomi muutti kaupungista maaseudulle, jotta koirien haukkumisen ei enää tarvitsisi pelätä aiheuttavan naapureissa närää. Kuva: Ari-Matti Ruuska

Omakotitalossa asuva Saila toivoo nykyisin vaan kovasti, että naapuri muuttaisi pois.

Tilanne naapurin kanssa on harmillinen. Saila omistaa itsekin koiran ja ymmärtää, millaista lemmikin omistaminen on. Hänen naapurillaan on useita koiria, jotka viettävät paljon aikaa ulkona. Koska kyseiset koirat ovat rotunsakin puolesta haukkuherkkiä, haukunta kuuluu aamuisin, päivisin ja iltaisin. Saila ei pysty avaamaan ulko-oveaan ilman, että koirat haukkuvat.