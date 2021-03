Kuvataiteilija Aini Pihlajaniemen diptyykin nimi on Tuskaa ja rauhaa. Se on valokuvapohjainen teos, johon on kuvankäsittelyllä liitetty ompeleita ja purkulankaa. Korjatut-näyttelyssä Pikisaaressa on esillä tämä pienempi versio teoksesta.

Kuva: Jukka-Pekka Moilanen