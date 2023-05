Juliet Jonesin Sydän perustettiin Oulussa vuonna 1983 eli tasan 40 vuotta sitten. Kahdeksan vuotta sitten paluun tehnyt ja edelleen erittäin hyvissä voimissa oleva yhtye juhlistaa pyöreitä vuosia keikkailemalla innokkaasti ja julkaisemalla tuonnempana uuden levyn.

– Ollaanhan me nyt vanhempia, vastaa Juliet Jonesin Sydämen laulaja-kitaristi Kari Hyvärinen eli Kari Jones, 61, kysymykseen, miten bändin elämä ja rock ovat muuttuneet verrattuna alkuaikoihin.

Kun ikää ja kokemusta on kertynyt, bändin jäsenet ovat kehittyneet soittajina vielä näihin päiviin asti. Siitäkin huolimatta, että bändi piti vuosina 2000–2015 pitkän tauon. Silloin kaikki jäsenet, kuten Hyvärinen, eivät soittaneet paljon. Toiset soittivat jonkin verran, toiset enemmän.

Kari Hyväriseltä kysyttiin taannoin Radio Suomen haastattelussa, miltä tuntuu asua Limingassa. Kari vastasi, että ei tiedä juuri Limingasta eikä käy siellä. Sitä vastoin Tupoksen keskusta on hänen mielestään kätevä paikka ja siellä tulee käytyä usein. Kuva: Maiju Pohjanheimo

– Vaikka emme olleet soittaneet yhdessä pitkään aikaan, osasimme heti soittaa vanhat kappaleet hyvin. Jatkoimme siitä mihin olimme jääneet tavassamme toimia ja suhtautumisessamme bändiin.

Hyvärinen sanoo, että Juliet Jonesin Sydän on aika kilttien miesten bändi. He pysyvät aikatauluissa ja pitävät kiinni mistä on sovittu.

– Olimme silloin ennenkin yllättävän ryhdikkäitä. Meillä oli hyvät kotikäytöstavat. Sen takia meidän työskentelytapamme ryhmänä on hauskaa ja toisia kunnioittavaa.

Bändillä on aina tainnut olla hauskaa keskenään, ja se heijastuu edelleen myös yleisöön?

– Kyllä se on sellaista ollut. Haluamme olla spontaaneja ja heittäytyä, mikä voi tuoda riskitilanteita. Niitä voi tulla joskus myös musiikin kustannuksella. Siitä on lähdetty, että jos meillä ei ole hauskaa, sitä ei ole sitten kenelläkään muullakaan.

Aivan oma Jones-kieli

Yhtyeellä on myös aivan oma Jones-kielensä. Sellaiset sanat tai sanonnat kuin komina, proge tai skarppi boboilu ovat vilisseet bändin puheissa. Sivulliset eivät ole pysyneet aina mukana.

– Alkuperäinen basistimme Pentti Ilola oli kaikkein verbaalisin. Hän niitä uusiosanoja mielellään kehitteli.

Nyt tarjoamme Kalevan lukijoille puolenkymmenen ilmaisun laajuisen Jones–Suomi-sanakirjan:

Komista tai komina. Jos jokin asia tuntuu hyvältä, toimii tai on hauska. "Me ei seurustella, me komistaan", voi sanoa suhteenpoikasen alkamisesta. Viattomammin komina voi olla myös kahden henkilön keskinäistä juttelua hyvässä mielentilassa.

Proge. Tehdä jotakin progena eli vähän yllätyksenä. Hyvä proge voi olla mikä tahansa hyvä tai erikoinen teko tai tapahtuma. Taustalla on tietysti edistykselliseksi musiikiksi sanottu progressiivinen rock, proge.

Skarppi boboilu.

– Se on hauskanpitoa tietty tyyli säilyttäen. Mauttomuudet ovat aina huonoja näissä asioissa. Vaikka me esitimme sellaisia huolettomia veikkoja, varsinkin laulaja-kosketinsoittaja Eero Hyyppä ja Pentti olivat hyvin tarkkoja tällaisissa asioissa. Tietyissä asioissa skarppius näkyi.

Flangi.

– Soolon tai riffin korvike. Yleensä aggressiivista improvisoitua minkä tahansa instrumentin käsittelyä ilman varsinaista nuotinnusta, Hyvärinen suomentaa.

Sulkahaukalla oli varis.

– Pentillä oli myös irrallisia, järjettömiä hokemia joita koko bändi alkoi toistella. Sellainen oli esimerkiksi tuo. Ne saattoivat olla epämääräisiä lauseita, joissa ei ollut mitään päätä eikä häntää. Tyhmiä hokemia. Niitä kun toistettiin tarpeeksi, ne jäivät ihmisten mieliin. Sillä osoitettiin, että minkä tahansa jutun saa läpi, kun sitä vain toistetaan tarpeeksi.

Hyvärinen muistelee, että uuden kielen luominen taisi olla myös tapa tappaa aikaa. Sitä yhteistä aikaa keikkareissuilla kun oli riittävästi bändin kovimpina keikkailuvuosina.

– Surullista on, että niitä sanoja ja hokemia varmasti oli paljon muitakin, mutta niitä ei enää yksinkertaisesti tahdo muistaa, Kari nauraa.