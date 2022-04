Kuva: Jarmo Kontiainen

Niin siinä sitten käynee, että Oulun kaupunginhallitus päättää tänään tiistaina torpata Oulun yliopiston, Arinan ja Keskon suunnitteluvarauksen Raksilan kampuksesta. Kuten hankkeeseen myötämielisesti suhtautunut kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä (kesk.) Kalevassa totesi, kampus törmäsi poliittiseen seinään. Kaupunginhallituksen jäsenet ovat kysyttäessä olleet kuta kuinkin yksimielisiä siitä, että asiaa ei kannata viedä enää kaupunginhallituksessa eteenpäin, koska tähänastinen poliittinen vastustus on niin selvää.

Taustalla oli suurimpana tekijänä maaliskuun alussa valtuuston enemmistöllä päättämä ponsi, jonka mukaan yliopistoa olisi kehitettävä nykyisessä paikassaan Linnanmaalla. Yhdyskuntalautakunnan pari viikkoa sitten päättämässä esityksessä kaupunginvaltuustolle kuitenkin todetaan, että kaupunki tukee Oulun yliopiston visioita ja pyrkimyksiä kiinteistökehityksessä kaupungin muilla alueilla. Oululaiset kuntapoliitikot ovat siis ilmaisseet selvän mielipiteensä, että yliopiston ei sovi tulla Raksilaan. Etäisyyttä kuitenkin haluttaneen ottaa Pro Linnanmaa -liikkeeseen, joka vastustaa jyrkästi ja yksinomaan yliopiston osittaistakin siirtymistä Linnanmaalta muualle. Vai onko kyse hämäyksestä, mene ja tiedä.

Nyt siis yliopisto voi kernaasti hakea kampukselle paikkaa muualta, joka kenties olisi keskustassa, keskustan tuntumassa tai ainakin lähempänä keskustaa kuin Linnanmaa. Ennen kuin Raksila keksittiin kampuksen paikaksi, yliopisto mietti monesta vaihtoehdosta uuden kaupunkikampuksen paikkaa. Nyt palataan entiseen.

Yhdyskuntalautakunta totesi myös päätöksessään, että tähän yliopiston vision ja kiinteistöstrategian valmisteluun sekä toteuttamiseen muilla alueilla on varattava riittävästi aikaa. Se tarkoittanee, että kiirettä ei ole.

Yksi ehdotus yliopistokampuksen paikaksi on entisen Anttilan tavaratalon kortteli Valkean vieressä. Se jos mikä olisi ainakin keskustakampus. Kuva: Jarmo Kontiainen

Valtuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Jarmo J. Husso ehdotti Kalevassa reilu viikko sitten, että yliopisto rakennettaisiin Valkean viereen entisen Anttilan tavaratalon kortteliin. Paikka olisi mitä parhain, ja korkea rakentaminen sopisi ympäristöön ehkä isommitta jupinoitta. Ehkä.

Entä jos yliopisto nousisi emeritusarkkitehti Pentti Kelan ehdotuksen mukaan Tuiran siltojen kupeeseen Raatinsaareen ja Lammassaareen? Jyhkeinä taivaisiin kurottavista korkeista kerrostaloista tulisi oivallisia maamerkkejä, joista Oulu tulisi tunnetuksi. Maisemaan ne sopisivat mainiosti. Moniko muistaa, että Alvar Aallon Tuiran Koskikeskus-suunnitemaan vuodelta 1944 sisältyi niille paikoille neljä suurta julkista rakennusta?

Tuiran koskikeskussuunnitelmassa oli paikat isoille taloille Raatinsaaressa ja Lammassaaressa. Saarista sojottavat tornitalot voisivat käydä myös yliopistokampuksesta. Kuva: Jarmo Kontiainen

Onhan meillä tietysti Kontinkangas, jossa yliopistolla on tälläkin hetkellä toimintaa. Raksila-suunnitelmasta puhuttaessa on tahtonut unohtua, että yliopiston tarkoitus oli hivuttaa koko yliopisto vähitellen akselille Raksila–Kontinkangas. Miksi ei sitten pelkkä Kontinkankaan kampus. Siinä on kaikki mahdollinen kivenheiton päässä.

Pieni kevätkierros ympäri kaupunkia laittaa mielikuvituksen laukkaamaan. Yliopistolle löytyykin äkkiä paikkoja edellä mainittujen lisäksi monin kerroin lisää. Tietysti niillä edellytyksillä, että mieli ei ole kovin tosikolla päällä, eikä realismin taju rajoita liikaa ideointia.

Kiimingistä päin tultaessa Ruskossa silmiin osuvat suuret Nokian tehtaat, jotka jäävät tyhjilleen muutaman vuoden kuluttua, kun Nokialle valmistuvat uudet tilat Linnanmaalta. Eikö siinä olisi yliopistolle lähes valmis paikka ironian kera?

Kylpylästä yliopistoksi

Entä Edenin kylpylä Nallikarissa? Kylpylän toiminnan jatko on vielä auki. Kylpyläpuolesta ja ravintolasta saisi oivalliset ykköstilat yliopistolle, hotellihuoneet remontoitaisiin opetustiloiksi ja lääniä riittäisi jatkorakentamiseen.

Edenistä menee hyvä pyörätie kaupunkiin. Sen varressa lähempänä kaupunkia on käytöstä poistuva Toppilan Möljän kesäteatteri parkkialueineen. Siinäpä likietuinen paikka yliopistokampukselle kauniin kanavan varrella historiallisen ja modernin sekaisen miljöön ympäröimänä.

Nallikarin suunnassa Tuirassa on upea alue, puoliympyrän muotoinen kaupunginvarikko, mutta siitä ollaan tekemässä asuntomessualuetta. Romutetaan ne suunnitelmat: Varikko kuntoon ja keskelle pihaa valtava tornitalo pystyyn. Siinäpä vasta kampus.

Oulun vanha kasarmi olisi arvoiltaankin sopiva, valmis kampus yliopistolle. Mitään muuta ei tarvitsisi tehdä kuin muuttaa vain. Pientä lisätyötä aiheuttaisi kysymys, mistä siellä majaileville valtion virastoille, ammattiopisto Luoville ja muille toimijoille löydettäisiin uudet tilat. Hiukkavaarasta? Sieltähän nykyään kaikki.

Kuusiluodossa sijaitseva vanha Oulun kauppaoppilaitoksen rakennus voisi käydä sellaiseenaan yliopistorakennuksesta. Sitä ollaan kuitenkin purkamassa ja rakentamassa tilalle seitsenkerroksista asuintaloa. Entä yliopistorakennusta? Kuva: Jarmo Kontiainen

Kuusiluodossa on vanha Oulun kauppaoppilaitoksen rakennus, jossa jo valmiiksi lukee Oulun yliopisto, koska siellä on toiminut yliopiston varhaiskasvatuskeskus. Se näyttää päällepäin hyvältä, valmiilta yliopistorakennukselta, josta on suojelupyrkimyksiä olemassa. Rakennusta ollaan purkamassa ja korvaamassa seitsenkerroksisella asuintalolla. Vieressä on Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio, joka voitaisiin myydä yliopistolle. Ihan lähellä sijaitsevan purkutuomion saaneen Oulun Urheilutalon eli Pyrkän tilalle voidaan tehdä vielä kolmas kampusrakennus.

Oulun ylopistosairaalan kylkeen Huuhkajapuistoon kaavailtiin kauan sitten areenaa. Nyt siinä voisi olla yliopistokampuksen paikka. Kuva: Jarmo Kontiainen

Muistaako joku vielä Huuhkajapuiston? Sinne oltiin parikymmentä vuotta sitten touhuamassa jonkinlaista jäähalli-tapahtuma-areena-kongressikeskusta. Nyt elämysareenan paikkaa katsotaan Oikeus- ja poliisitalon tontilta tai urheilualueelta Raksilasta. Yliopistokampuksen paikkahan Huuhkajapuisto olisi ilman muuta. Ympäristö olisi vehreän puistomainen kuten mielikuvamme maailman kampuksista.

Austinissakin keskustayliopisto

Satuin käymään talvella Yhdysvalloissa Austinissa Texasin yliopiston pääkampuksella. Se oli niin sanotusti keskustan vieressä, ehkä parin kilometrin päässä varsinaisesta Austinin ydinkeskustasta. Kampus oli tietysti noin neljätoista kertaa Linnanmaan kampuksen kokoinen, kuin kaupunki toisen kyljessä.

Voisi ihan hyvin kuvitella, että Oulun kylkeen kasvaisi sopivassa mittakaavassa samantapainen yliopistokampus. Se toisi kaupunkiin aivan toisenlaista eloa ja toimeliaisuutta kuin mitä Linnanmaa on tehnyt.

Austinissa yliopisto sulautui muuhun kaupunkiin hyvin. Nuorekkuus, värikkyys ja monenlaisten tapahtumien runsaus näkyi koko kaupungin laajuudessa kaupunkiyliopiston ansiosta. Austinhan on tullut tunnetuksi kasvavana ja erittäin vireänä kaupunkina monessa suhteessa.

Voisiko sama olla Oulunkin tie? Vilkas kaupunginosa keskustan kyljessä? Ehkä Oulu alkaisi nousta vetovoimaisimpien kaupunkien listalla viidenneltä sijalta ylöspäin.