Markus Mutanen on ollut kadoksissa yli kaksi viikkoa.

Oulun poliisi kaipaa yhä havaintoja yli kaksi viikkoa kateissa olleesta yli 20-vuotiaasta Markus Mutasesta.

Mutasen katoamisesta pyydettiin havaintoja jo reilu viikko sitten 29. heinäkuuta.

Mutanen on 175 senttimetriä pitkä ja hän painaa noin 100 kiloa. Mutasella on tuuheat hiukset, joissa on kiharaa.

Mutanen tallentui kauppakeskus Zeppelinin valvontakameraan katoamispäivänään 21. heinäkuuta. Valvontakameran havainto on kyseiseltä päivältä kello 18.20.

Poliisin mukaan akuuteista havainnoista pyydetään soittamaan hätänumeroon 112. Muut havainnot ja vihjeet voi ilmoittaa Oulun poliisin vihjenumeroon 0295 416 194 tai sähköpostitse vihjeet.oulu@poliisi.fi.

Mutanen kaupan valvontakamerasta kuvattuna.