Afganistanin kriisi oli perustellusti tasavallan presidentti Sauli Niinistön kärkiteema, kun hän tiistaina esitti kansainvälisen politiikan tilannearvion suomalaisille suurlähettiläille.

Kun Suomessa julkinen mielenkiinto on syystäkin kohdistunut suomalaisten ja Suomea avustaneiden afgaanien evakuointiin, Niinistö asetti kriisin isompaan kehykseen: se, mitä Afganistanissa on parin viime viikon aikana tapahtunut, on liikauttanut myös maailmanpolitiikan mannerlaattoja.