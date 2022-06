Kuvassa Miss Suomi -semifinalistit 2022. Kuva: Juho Tirkkonen @GRPHY

Vuoden 2022 Miss Suomi -semifinalistit on valittu. Kisan 20 semifinalistin joukossa on kolme oululaista: Merimaaria Marttila, 24, Henniina Määttä, 20 ja Henrika Päkkilä, 25. Marttila on ollut aiemmin mukana myös Miss Eloweena -kilpailussa, mutta Määtällä tai Päkkilällä ei ole aiempaa kisakokemusta.

– Semifinaaliin pääsy tuntuu aivan uskomattomalta, ja olen äärimmäisen kiitollinen tästä mahdollisuudesta. Haluan olla esimerkki siitä, että lähtökohdista riippumatta pitää mennä rohkeasti unelmia kohti. Nyt ollaan minun isoimman unelman äärellä ja laitetaan kaikki peliin, Määttä sanoo.