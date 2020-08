Miranna ja Mauricio Alvarez opettavat tällä viikolla soololattareita virtuaalisessa tanssitapahtumassa.

Salsa on vienyt Miranna Alvarezin sydämen. Kuva: Mauricio Alvarez

Miranna Alvarez, 30, on tanssinut niin kauan kuin hän muistaa. Tanssia harrastanut oma äiti vei hänet opetustunneille jo nelivuotiaana. Myös isän puolen isoäiti on tanssinut ikänsä.

– Ensin se oli satubalettia ja lastentanssia Tampereen konservatoriolla, missä pysyin sittemmin baletin, jazz-tanssin ja muunkin tanssin parissa lukioikään saakka, Alvarez kertoo.

Harjoituksia oli yläaste- ja lukioiässä enimmillään viisi kertaa viikossa. Se ei tuntunut Alvarezista liian suurelta määrältä, sillä koulun ilmapiirissä, opettajien tai omien vanhempien puolelta ei kasattu oppilaalle paineita.

Tekniikan hiomiseen pohjaavan baletin ohella konservatoriolla kokeiltiin myös unkarilaisia ja suomalaisia kansantansseja. 17-vuotiaana Alvarez itse löysi baletin rinnalle salsan, joka oli sen kurinalaisuudelle hyvin eri tyyppinen vastinpari.

– Salsa on sosiaalinen laji ennemmin kuin tekniikkalaji. Se lähtee liikkeelle hauskanpidosta, eikä oppilaiden tarvitse olla toistensa kopioita.

Alvarez soisi baletin maailmaankin lisää moninaisuutta. Nykyisin baletti antaa hänelle katsojana taide-elämyksiä ja kylmiä väreitä, mutta salsa elämäntapana on vienyt hänen sydämensä. Hän aikoo tanssia sitä loppuikänsä.

Miranna Alvarez on asunut aina Tampereella, mutta hänen kumpikin vanhempansa on kotoisin ja suku asuu edelleen Oulussa. Hän käy kaupungissa useita kertoja vuodessa ja tuttu murre alkaa tulla helposti läpi, kun hän on tekemisissä sukulaistensa kanssa.

– Vanhempani muuttivat Tampereelle opintojensa jälkeen. Nykyisin he asuvat Australiassa, Alvarez kertoo.

Oman miehensä Alvarez tapasi kotikaupungissaan Tampereella, jonne tämä oli muuttanut Kolumbiasta tanssinopettajaksi. Alvarez meni miehensä Mauricion tanssitunnille kymmenisen vuotta sitten.

Nyt heillä on kaksi lasta ja molempien vanhempien luona Australiassa ja Kolumbiassa käydään tasaisin väliajoin. Tampereen kotonaan Alvarezit puhuvat espanjaa. Lisäksi englanti on ollut käytössä kotikielenä lapsuudenperheessä.

– Kaikissa Latinalaisen Amerikan maissa on omat tanssitapansa ja -tyylinsä. Olen itse tutustunut etupäässä kolumbialaiseen tanssikulttuuriin, Alvarez sanoo.

Lattaritansseja voi harrastaa parina tai soolona. Tällä viikolla Alvarezit keskittyvät opettamaan soololattareita Digital Culture Connect -virtuaalitapahtumassa.

– Netin välityksellä paritanssia olisi hankalampi opettaa. Ensin ajatus virtuaalisesta opetuksesta tuntui kokonaisuudessaan vieraalta, mutta lopulta virtuaalitunneillakin vuorovaikutusta syntyy oppilaiden antamien kommenttien kautta.

Alvarez alkoi opettaa tanssia, kun hänen miehensä tarvitsi tanssipartnerin mukaansa. Soolotunnit ovat tulleet mukaan viime vuosina paritanssin lisäksi.