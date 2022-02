Minskin sopimusten pohja putoaa pois, jos Venäjän presidentti Vladimir Putin tunnustaa Itä-Ukrainan Luhanskin ja Donetskin separatistialueiden itsenäisyyden. Näin arvioi muun muassa Suomen Moskovan-suurlähettiläänä toiminut Hannu Himanen.

Uutistoimistojen mukaan Putin on kertonut Saksalle ja Ranskalle, että aikoo tunnustaa alueiden itsenäisyyden.

Himasen mukaan on vaikea tulkita, mitä päätös merkitsisi, koska peli on osa Venäjän käsikirjoitusta, jota muut eivät tunne.

– Päällimmäisenä se voisi viitata siihen, että Venäjän joukot, joita on nyt suuressa määrin ja korkeassa valmiudessa kerätty Ukrainan rajan lähelle, työntyisivät näille alueille avoimesti ja täydellä voimallaan, Himanen arvioi.

Prosessi voisi edetä hänen arvionsa mukaan niin, että Venäjän itsenäisiksi tunnustamien valtioiden johto pyytäisi sotilaallista apua Venäjältä ja apu tulisi välittömästi. Sen jälkeen Venäjän joukot etenisivät nopeasti tulitaukolinjalle.

– En ole sotilas, mutta järkeni sanoo, että jos Venäjän joukot pääsevät tulitaukolinjalle, paranevat Venäjän asevoimien sotilaalliset edellytykset käynnistää hyökkäys muun Ukrainan alueelle kohti Kiovaa merkittävästi.

Venäjän ja Valko-Venäjän panssarit ja rynnäkkövaunut harjoittelivat yhdessä maanantaina. Kuva: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS S

– Päivän mittaan on jopa vaadittu, että Venäjän pitäisi tunnustaa Luhanskin ja Donetskin alueet kokonaisuudessaan. Se laajentaisi alueen lähes kolminkertaiseksi. Tilanne muodostuisi erittäin vaaralliseksi, ja täysimittaisen sodan mahdollisuus kasvaisi.

Samaten Krimin suunta todennäköisesti olisi yksi ensimmäisiä, jossa edettäisiin, Himanen arvioi.

– Sotilaallinen toiminta suuntautuisi kohti Odessaa, jolloin Krimin niemimaan huolto voisi tapahtua ihan toisella tavalla ja siellä olevat joukot tulisivat täysimittaisesti mukaan operaatioon. Näin ajatellen tämä tuntuisi vahvistavan spekulaatioita siitä, että Venäjä on valmis hyökkäämään Ukrainaan.

"Venäjä rikkoo jo kansainvälistä oikeutta"

Yhdysvallat on sanonut, että alueiden itsenäisyyden tunnustaminen rikkoisi kansainvälistä oikeutta. Himasen mukaan Venäjä rikkoo kansainvälistä oikeutta jo nyt.

– Donbasin alue on tosiasiassa Venäjän hallussa täysin laittomasti. Siellä ei ole järjestetty mitään vaaleja eikä äänestyksiä, eikä siellä ole edustuksellisia elimiä, vaikka Venäjä niin väittää. Kaikki on ikään kuin kulissia. Venäjä on loukannut Ukrainan suvereenisuutta paitsi ottamalla haltuunsa Krimin myös tosiasiassa pitämällä hallussaan Donbasin alueita.

– Totean vain, että venäläisillä on käsikirjoitus, emmekä tiedä, mitä se nyt tällä hetkellä pitää sisällään.