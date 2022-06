Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen ensimmäisestä ministerivuodesta tuli aivan erilainen kuin, mitä hän etukäteen ajatteli. Sarkkinen aloitti vuosi sitten valtioneuvoston jäsenenä sovitun kierron mukaisesti. Alkukauden ministerinä toimi Aino-Kaisa Pekonen. Kuva: Tiina Wallin

Oululainen sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.) oli ajatellut, että hän pääsisi ministerikaudellaan keskittymään hallitusohjelman mukaisiin tavallisiin hankkeisiin. Toisin kävi.

–Tämä vuosi on ollut kaikkea muuta kuin normaali. Vaikka isoja hankkeita, kuten perhevapaauudistus, on viety läpi, ovat tavalliset asiat painuneet taka-alalle. Lyhyessä ajassa on tehty isoja ja merkittäviä päätöksiä, Sarkkinen toteaa Kalevalle ja muistelee vuodentakaista aikaa, jolloin hän aloitti juhannuksen jälkeen ministeripestinsä.