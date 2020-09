Talpo päätti pääministeri Sanna Marinin johdolla puoltaa lääkärikopteriyhtiön kauppaa, vaikka tarkka kauppasumma ei ollut tiedossa. Taustalla valtiovarainministeri Matti Vanhanen. Arkistokuva. Kuva: Arttu Laitala

Talouspoliittinen ministerivaliokunta (talpo) puolsi valtion lääkärikopteriyhtiön Finnhemsin tekemää yrityskauppaa syyskuun alussa, vaikka hallituksen avainministereillä ei ollut tiedossaan tarkkaa kauppasummaa.

Tieto käy ilmi Lännen Median hankkimista talpon asiakirjoista. Ministereiden saamassa sosiaali- ja terveysministeriön muistiossa todetaan, että "kauppahinta muodostuu eri elementeistä ja tästä laaditaan oma informaationsa".

Talpon kokoukseen asiantuntijana osallistunut sosiaali- ja terveysministeriön (STM:n) hallitusneuvos Ismo Tuominen vahvistaa, että ministereille informoitiin vain kaupan "suuruusluokka", mutta ei tarkkaa euromäärää. Tästä huolimatta ministerit puolsivat kauppaa. Puollossa oli kyse 18,5 miljoonan euron summasta. Ei ole tiedossa, kuinka paljon siitä käytetään yrityskauppaan.

Finnhems tiedotti viime viikolla ostavansa Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab:n (SHT:n), mutta kauppasummaa ei tuolloinkaan kerrottu.

"Ei se ole mielestäni ongelmallista"

Lääkärikopteri tuo ensihoitolääkärin esimerkiksi onnettomuuspaikalle äkillisissä ja henkeä uhkaavissa tilanteissa.

Tällä hetkellä Finnhemsin lentotoiminta on kilpailutettu ja sitä hoitavat alihankkijoina Babcock ja SHT. Palvelusopimukset ovat päättymässä vuoden 2021-2022 taitteessa ja jatkossa Finnhemsin on tarkoitus tuottaa lääkärikopteripalvelut omin voimin. Muutosta on valmisteltu tiukan salassapidon alla. Edes talpon esityslistaa ei ole aiemmin kommentoitu.

Talpossa puhetta johti 1. syyskuuta Säätytalolla pidetyssä kokouksessa pääministeri Sanna Marin (sd.). Finnhems-kaupan puoltoa käsiteltäessä paikalla olivat ministereistä valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.), kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.), elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.), työministeri Tuula Haatainen (sd.), Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp), sisäministeri Maria Ohisalo (vihr), opetusministeri Li Andersson (vas) sekä sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas), joka esitteli Finnhems-asian.

Onko ongelmallista, että ministerit ovat tehneet päätöksen tietämättä tarkkaa kauppasummaa?

– Ei se ole mielestäni ongelmallista. Ilmoitin suullisesti talpon esittelyssä (kauppasumman) suuruusluokan, asiantuntijana kaupasta kokouksessa puhunut Tuominen sanoo.

Pääministeri Sanna Marinin esikunnasta kerrottiin, että Marin ei ehdi kommentoimaan talpon Finnhems-päätöstä.

Talpolle ei raportoida kauppasummaa

Talpo puolsi, että 18,5 miljoonan euron osakevarallisuutta saa käyttää lääkärihelikopteritoiminnan yritysjärjestelyyn ja ensihoidon ilmailupalvelun oman tuotannon toteuttamiseen.

Alunperin eduskunta oli hyväksynyt vuoden 2019 ensimmäisessä lisätalousarviossa, että valtion osakevarallisuutta saadaan luovuttaa Finnhemsille yhteensä 18,5 miljoonan euron arvosta kahden uuden tukikohdan ja kahden nykyisen tukikohdan rakentamiseen ja oman tuotannon suunnitteluun.

Käytetäänkö 18,5 miljoonaa euroa yrityskauppaan?

– Se ei missään tapauksessa ole kauppasumma. Talpolle ei tietääkseni raportoida kauppasummaa, koska asia on päättynyt siellä, Tuominen kertoo.

Kaupassa neljän Eurocopter EC135 P2+ -ambulanssivarustellun helikopterin leasing- eli vuokrasopimukset siirtyisivät Finnhemsille. Asiapaperissa ei oteta kantaa siihen, onko koneiden leasingaika päättymässä ja millaisia ehtoja leasingsopimuksissa mahdollisesti on.

"Käytännössä riskittömin vaihtoehto on, että Finnhems Oy ostaa huhtikuussa 2020 aloitettujen neuvottelujen pohjalta Helsinki-Vantaan, Turun ja Tampereen tukikohtien lentotoiminnasta vastaavan SHT:n koko osakekannan sen omistajalta Wiklöf Holding Ab:lta.", STM:n hallitusneuvos Ismo Tuomisen laatimassa muistiossa todetaan. Muistion mukaan Finnhems operoi kaupan toteutuessa tytäryhtiönsä kautta kolmen eteläisen tukikohdan lentotoimintaa jopa jo lokakuusta 2020 lähtien.

"Neuvotellun yritysjärjestelyn lopputuloksena lääkärihelikopteritoimintaan ei tulisi mitään keskeytyksiä. Järjestelyn kokonaiskustannussäästöt ja mahdollinen vuoden 2021 syksyä koskeva ylimääräinen rahoitustarve arvioitaisiin valtiovarainministeriön kanssa myöhemmin.", asiapaperissa vakuutetaan. Muistion mukaan SHT-kauppa voi toteutua loka-marraskuussa 2020.