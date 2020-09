Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan Naantaliin valitaan selvityshenkilö. Neste kaavailee öljyjalostamon lakkautusta kaupungista. Kuva: Eriika Ahopelto

Pääministeri Sanna Marin (sd.), elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ja työministeri Tuula Haatainen (sd.) matkustivat perjantaina Naantaliin. Ministerikolmikko tapasi kaupungissa Nesteen jalostamon, jalostamon työntekijöiden ja kaupungin edustajia. Vierailun syynä oli Naantalin jalostamon mahdollinen lakkauttaminen.

– Tilanne on erittäin valitettava ja hankala, pääministeri Marin totesi perjantai-iltana pidetyssä tiedotustilaisuudessa. Hänen mukaansa keskusteluissa Nesteen kanssa on käynyt ilmi, että muutoksessa on kyse yhtiön pitkän aikavälin strategiasta, jossa toimintoja siirretään fossiilisesta kohti vihreämpää liiketoimintaa.

Naantalin kaupunginjohtaja Jouni Mutanen sanoi halunneensa tuoda esiin tilanteen vakavuuden. Hän kuvasi jalostamon mahdollisen lakkautuksen vaikutuksia suuriksi työntekijöiden ja heidän perheidensä lisäksi myös koko alueen taloudelle. Mutanen pitää tärkeänä, että valtio käyttää kaikki työkalupakista löytyvät keinot tilanteen helpottamiseksi.

Ministeri Lintilä kertoi, että Naantalin tilannetta alkaa käydä läpi selvityshenkilö, joka valitaan mahdollisimman pian. Marin viittasi mahdollisuuteen hyödyntää EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa, josta Suomen osuus on satoja miljoonia euroja.

Neste kertoi maanantaina tutkivansa Naantalin öljynjalostamon lakkauttamista. Myös Porvoon jalostamolle on luvassa muutoksia.

Yhtiö aloittaa muutoksen yhteistoimintaneuvotteluilla henkilöstön edustajien kanssa öljytuotteet-liiketoimintayksikössä ja sen tukitoiminnoissa Suomessa.Toteutuessaan suunnitelmat merkitsevät enintään 470 työpaikan vähenemistä.