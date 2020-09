Jaetut tuet

Business Finlandin tukea on jaettu yhteensä 912 miljoonaa euroa. Tuesta 79 miljoonaa on esiselvitykseen ja 832 miljoonaa kehitysrahoitukseen liiketoiminnan häiriötilanteissa. Hakemuksista on käsitelty 93 prosenttia kaikkiaan 28 700 hankkeesta. Käsitellyistä 68 prosenttia on hyväksytty.

Ely-keskukset ovat myöntäneet rahoitusta yhteensä 295 miljoonaa euroa. Myönteisiä päätöksiä on 21 000 kappaletta, 70 prosenttia käsitellyistä vajaasta 30 000 hakemuksesta. Noin 3 000 hakemusta odottaa käsittelyä.

Yksinyrittäjien tukea on myönnetty kunnista 85 miljoonaa euroa, mutta hakuaika on yhä kesken. Jaettavaa on 250 miljoonaa.

Ravintoloiden sulkemisista johtuvia hyvityksiä on myönnetty reilut 70 miljoonaa euroa.

Kustannustuki

Kustannustukea on myönnetty noin 108,5 miljoonaa euroa. Hakemuksia oli keskiviikkona käsittelemättä 753.

Kustannustuen hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 12 856, mutta hyväksymisprosentti on ollut vain 27.

Kustannustukeen oli varattu 300 miljoonaa euroa.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö ja Valtiokonttori