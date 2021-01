Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun mukaan EU:n on vaadittava lääkeyhtiöiltä nopeampia rokotetoimituksia EU-maihin. Kuva: Arttu Laitala

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) vaatii, että EU:n on kohdistettava vahva paine rokotevalmistajille, jotta rokotteita saataisiin nykyistä nopeammalla tahdilla.

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo tiedotteessaan, että ministeri Kiuru on lähestynyt tänään terveyskomissaari Stella Kyriakidesiä kirjeellä.

Kirjeessään Kiuru kirjoittaa, ettei hän hyväksy nykytilannetta, missä muualle kuin EU-alueelle on pystytty toimittamaan reilusti rokotteita samalla, kun toimitukset EU-maihin ovat viivästyneet.

– Olen tänään lähettänyt terveyskomissaarille kirjeen nimenomaan sen takia, että alkuviikosta EU:sta saadut vastaukset eivät ole olleet sellaisia, että ne Suomea vielä tyydyttäisivät. Suomessa ei ole katseltu hyvällä, että tilatuista rokotteista EU on pystynyt toimittamaan vain vähän yli 50 prosenttia, Kiuru sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa.

Myyntilupa kahdelle rokotteelle

EU on myöntänyt tähän mennessä kahdelle koronarokotteelle myyntiluvat, mutta tällä hetkellä käytössä on vain Biontechin ja Pfizerin kehittämä rokote.

Suomi odottaa saavan näitä rokotteita yli kuusi miljoonaa rokoteannosta, mutta tähän mennessä rokoteannoksia on tullut alle satatuhatta.

Kirjeessään ministeri tähdentää, että rokotteiden turvallisuutta ei saa missään kohtaa vaarantaa.

Kiurun mukaan EU:n julkisista varoista maksettava tuki rokotevalmistuksen nopeuttamiselle pitäisi näkyä myös toimitusten nopeutumisena.

– Emme ole kovin tyytyväisiä, että olemme tilanteessa, jossa meillä on paljon tilauksia sisällä, mutta toimituksia ei ole pystytty toteuttamaan siinä tahdissa kuin Suomelle on luvattu. Selitykseksi EU:lta on saatu, että Biontech ja Pfizer yrittää saada toimitusketjunsa ja tuotantonsa sille tasolle, että se vastaisi EU-maiden tarpeita, mutta aikaa on palanut ja palaa, hän jatkaa IS:n haastattelussa.

Suomi on sitoutunut EU:n yhteishankintoihin, mikä tarkoittaa sitä, ettei Suomi hanki rokotteita itsenäisesti yhteishankintojen ohitse.

Sen sijaan Saksa on sopinut suoraan Biontechin ja Pfizerin kanssa 30 miljoonan rokoteannoksen toimittamisesta.

Tätä on perusteltu sillä, että Saksa on tukenut Biontechin koronarokotteen tutkimus- ja kehittämistoimintaa rahallisesti.

EU:n yhteistilauksen määrä on 300 miljoonaa rokotetta.