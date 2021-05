Helsinki

Krista Kiuru oli vieraana maanantain A-studiossa. Kuva: Arttu Laitala

Hallitus päättää ravintolarajoitusten jatkosta keskiviikkona, kertoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) maanantaina Ylen A-studiossa.

STT on kertonut aiemmin, etteivät hallituspuolueet ole päässeet sopuun rajoitusten keventämisestä. Ratkaisu on löydettävä alkuviikon aikana, jotta uusi asetus voidaan antaa keskiviikkona valtioneuvoston istunnossa.

– Me pyrimme keskiviikkona saamaan valtioneuvostosta tämän kokonaisuuden läpi, Kiuru sanoi A-studiossa.

Kiuru kertoi, että ministerit neuvottelivat asiasta kahteen otteeseen maanantaina.

– Tässä vaiheessa ollaan asetettu tietyt reunaraamit, ja tässä valmistelussa ollaan viimeisellä mutkalla. Huomenna varmasti alkaa näyttämään selvältä se, mitä tullaan keskiviikkona valtioneuvostolle esittämään, Kiuru sanoi.

Kiurun mukaan lähtökohtana on se, että rajoituksia aletaan hiljalleen löysätä ja painopiste on koronaepidemian perustason alueissa. Tarkoituksena on, että päätökset astuvat voimaan heti tällä viikolla.

– Lähtökohtana on se, että se mitä päätetään, astuu tällä viikolla voimaan, Kiuru sanoi.

Tiukat rajoitukset tulivat voimaan 19. huhtikuuta kuuden viikon ravintolasulun päättymisen jälkeen. Tällä hetkellä tiukimmillaan anniskelu pitää lopettaa kello 17, baarin sulkea ovensa kello 18 ja ruokaravintolan kello 19.