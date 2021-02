As Oy Madetojanaukio II:n arvioitu valmistumisaika on ensi vuoden kesällä. Kuva: Rakennusteho Oy

Asunto Oy Oulun Madetojanaukio II. Rakennusteho Oy. Suunnittelu Arkkitehtuuritoimisto Juha Paldanius Oy. Asunto C124, 1h+kt, 24 neliötä. Mh. 36 500 euroa (vh. 121 800 euroa).

Limingantullin ja Karjasillan väliin jäävä alue on ollut viime vuosikymmenen ajan melkoisen rakenteellisen murroksen kourissa. Niin radan itä- kuin länsipuolella on ollut käynnissä suuria asuinrakennushankkeita, joista osa on vielä kesken tai vasta alkutekijöissään, kuten entisen Karjasillan koulun alue.