Historiantutkija Juhani Suomi arvioi, että Suomi on turvallisuuspolitiikassa palannut itsenäisyyden alun aikaisille linjoille.

Tutkijan mukaan sadan vuoden takaista aikaa ja nykyhetkeä yhdistävät korostettu idän uhka ja turvan hakeminen sitä vastaan.

Suomi on ahkera kirjoittaja, jolta on ilmestynyt yli 50 kirjaa. Niistä tuorein, itsenäisyyden alkuvuosia tarkasteleva teos Kuin lastu laineilla ilmestyy tässä kuussa pian sen jälkeen, kun sen kirjoittaja on täyttänyt 80 vuotta.