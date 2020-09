14-vuotias Mimmi Jakola toimii Oulun yliopiston rehtorina torstaina 8. lokakuuta. Kyseessä on Plan Internationalin lanseeraamassa Girls´Takeover -tempaus.

Tempauksen ydinviestinä on: "Kun tytöt pääsevät kehittämään teknologiaa, he voivat muuttaa tulevaisuuden suunnan". Esimerkiksi tekniikan ja luonnontieteen aloilla Suomessa on liian vähän naisia, vaikka tyttöjen koulumenestys näissä oppiaineissa on hyvä.

– Oulun yliopisto haluaa kannustaa tyttöjä valitsemaan opiskelualojaan mahdollisimman laajasti. Tämä on meille tärkeä tasa-arvokysymys, rehtori Jouko Niinimäki sanoo.

Girls´Takeover -tempauksen yhteydessä 16-vuotias Aava Murto toimii Suomen pääministerinä.

Kansainvälistä tyttöjen päivää vietetään 11. lokakuuta. Se on tänä vuonna sunnuntai.

Mimmi Jakolan nimi korjattu 23.9. kello 14.41.