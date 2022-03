Pohjois-Pohjanmaan museo on talvilomaviikolla auki poikkeuksellisesti joka päivä. Museoon avautui uusi lapsille tarkoitettu leikkipaikka. Kuvituskuva. Kuva: Pekka Peura

Pohjois-Pohjanmaan museossa avautui maanantaina 7. maaliskuuta uusi lapsille tarkoitettu leikkipaikka. Noin 30 neliömetrin suuruisessa Leikkilä-tilassa lapsi voi kokea, millaista oli olla lapsi Oulussa 1800–1900-lukujen vaihteen Oulussa.

Toiminnallisessa näyttelyssä on esillä tuon aikakauden leikkikaluja ja kävijä pääsee touhuamaan ja leikkimään Leikkilässä. Näyttelyssä on esillä myös Leikkilän lehti, joka kertoo siitä, mitkä asiat olivat puhuttaneet perheitä Oulussa, minne on matkustettu ja millaisia leluja kaupoissa myytiin, museo- ja tiedekeskus Luuppi kertoo tiedotteessaan.

– Kun museon alakerta poistettiin käytöstä pari vuotta sitten, jouduttiin suositut Kakaravaara-näyttely ja Koiramäki-osastot sulkemaan yleisöltä. Museoon jäi leikkimisen suuruinen aukko. Nyt avattava Leikkilä täyttää omalta osaltaan tätä puutetta, kuraattori Arja Keskitalo kertoo näyttelystä.

Näyttelyssä voi leikkiä olevansa esimerkiksi torikauppias, kalastaja tai kauppaporvarisperheen lapsi.

Kestävä kehitys on huomioitu Leikkilän suunnittelussa käyttämällä toteutuksessa paljon kierrätysmateriaaleja. Lisäksi yleisön käyttöön on tuotu uudelleen aiempien näyttelyiden suosikkikohteita.

Museo on Pohjois-Pohjanmaan talvilomaviikolla avoinna poikkeuksellisesti koko viikon, maanantaista sunnuntaihin 7.–14. maaliskuuta kello 10–17. Museoon on vapaa pääsy.