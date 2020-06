Miljoonasateen alkuperäisjäsen ja yhtyeen kosketinsoittaja, muusikko Olli Heikkinen on kuollut. Yhtye kertoo asiasta Facebook-sivullaan.

Heikkinen oli Miljoonasateen pitkäaikainen kosketinsoittaja, joka myös sävelsi ja sovitti yhtyeen musiikkia. Hän jäi yhtyeestä pois 2010-luvun puolivälissä.

Muusikon uran lisäksi Heikkinen työskenteli musiikintutkija ja -opettajana muun muassa Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa.

Miljoonasade on 1980-luvulla perustettu jyväskyläläistaustainen yhtye, joka on tunnettu hiteistään Lapsuuden sankarille ja Marraskuu. Yhtye on aktiivinen yhä tänä päivänä.

Heikkisen poismenosta kertoi aiemmin Yle.