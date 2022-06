Viranomaisten lupamenettelyt on Elinkeinoelämän keskusliiton mielestä laitettava uusiksi, jos lupajonoissa odottavat miljardien investoinnit halutaan taloutta vauhdittamaan.

Lupaprosessien hitaus on elinkeinoelämälle myrkkyä. Syksyllä 2021 EK arvioi, että lupajonossa on investointeja kaikkein varovaisimmankin arvion mukaan yli kolmen miljardin euron arvosta. Todellinen luku on EK:n keskiviikkona julkistaman raportin mukaan todennäköisesti moninkertainen.