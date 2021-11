Kateus vie kalatkin vedestä, on ikivanha sanonta, joka taisi taas nousta pintaan kun Verohallinto julkaisi keskiviikkona kansalaisten verotietoja.

Mutta mistä kateus kumpuaa? Ihmisen omasta epävarmuudestako, jota hän yrittää peittää mollaamalla muita. Vai onko kateuden pohjalla vaikeus arvostaa henkilöä, joka on erilainen kuin mitä itse on, ja joka on esimerkiksi kovalla työllä ja loistavilla yritysideoillaan hankkinut isoja omaisuuksia?