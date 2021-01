Loman ja työn merkeissä kävin loppiaisen aikaan sekä Tampereella että Helsingissä.

Huomasin heti, kuinka helppoa ja turvallista on korona-aikaan asua niitä pienemmässä kaupungissa, jossa on kaikkialla väljää, ajoittain jopa autiota. Varsinkin pääkaupungissa on vaikea välttää ihmisryhmiä.