Suomessa ei ainakaan vielä ole horjutettu patsaita jalustoiltaan. Tämä on ollut kuitenkin monen entisajan merkkihenkilöä esittävän monumentin kohtalo rajojemme ulkopuolella. Toisia on vain töhritty, kuten Winston Churchillin ja Belgian entisen kuninkaan Leopold II:n patsaita. Orjakaupalla hyväntekeväisyyttä harjoittaneen Edward Colstonin muistomerkki sen sijaan vyörytettiin väkijoukolla jokeen. Joitakin on myös poistettu viranomaisten toimesta.