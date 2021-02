Päivi Laurilan mukaan leikkaussalien sulut ovat tarpeen senkin takia, että henkilökunta saa hetken hengähtää pitkään jatkuneen venymisen jälkeen. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) suljetaan viidestä kuuteen leikkaussalia päivittäin reilun kahden kuukauden ajan. Salit suljetaan 15. helmikuuta ja ne pidetään suljettuna 30. huhtikuuta saakka. Päätös kasvattaa hoitojonoa ja hidastaa pääsyä kiireettömiin leikkauksiin.

OYS sulkee ensi maanantaista lähtien leikkaussalejaan, miksi tähän päädyttiin, operatiivisen tulosalueen johtaja, ylilääkäri Päivi Laurila?

– Tällä hetkellä meillä on selkeä pula anestesialääkäreistä ja -hoitajista. Tilanne on kehittynyt pikku hiljaa, mutta vuoden alussa voimaan astunut anestesialääkäreiden työaikalain muutos aiheutti kerralla joka päivä neljän anestesialääkärin työpanoksen häviämisen. Sitä ei hetkessä pysty korvaamaan, kun osaajia ei ole. Yhtä paljon pulaa on anestesiahoitajista, mutta eri syystä.