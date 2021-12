Limingan kunta on kehittänyt menetelmän, jonka sekä oppilaita että vanhempia kiinnostavat koulujen ruokaista voi nähdä QR-koodista. Siitä saa myös muuta kouluruokailutietoa. Kuva: Jarmo Kontiainen

Kuntatyö 2030 -ohjelman ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu, oululaista pistää vähän kateellisena kysymään, mitä ihmettä Liminka on oikein tehnyt ansaitakseen Suomen kekseliäimmän kunnan tittelin?

– Kunta-alan työnantajajärjestö Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat on yhdessä työntekijäjärjestöjen kanssa monta vuotta kerännyt kehittämisportaaliin hyviä kehittämistekoja kuntien eri toimialoilta. Jos ajatellaan Limingan kuntaa, siellä on vain 800 työntekijää, mutta he ovat tämän vuoden aikana vieneet 52 kehittämistekoa portaaliin. Niissä on kuvattu, mitä on kehitetty ja miksi sekä mitä on saatu aikaan.

Millaisia tekoja ne ovat olleet?

– Niitä on kaikilta eri toimialoilta, ja niillä on paranneltu kuntapalveluja tai työpaikkojen toimivuutta. Meidän kampanjamme kilpailussa palkittiin kunta, joka on vienyt kehittämistekoja portaaliin syyskuun aikana eniten. Pelkästään syyskuussa Limingasta tuli niitä 30, kun kaikilta kunnilta niitä 192. Ihan loistava tulos noin pieneltä kunnalta. Liminka pärjäsi aika monessa alalla, kuten opetus-, kasvatus-, ruoka- ja siivouspalveluissa.