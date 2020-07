Teemu Haapala jakoi Hotelli-Ravintola Liminganlahden Facebook-julkaisun Liminka-ryhmässä.

Limingan kunnan elinkeinopäällikkö ja kunnan omistaman Hotelli-Ravintola Liminganlahden toimitusjohtaja Teemu Haapala on mainostanut ravintolan alkoholitarjontaa Facebookin Liminka -ryhmässä. Limingan kunta ei vastaa ryhmän sisällöstä, vaan se on tarkoitettu vapaaseen keskusteluun Limingan asioista. Myös Hotelli-Ravintola Liminganlahden Facebook-seinällä on mainostettu väkeviä alkoholijuomia.

Tänään Hotelli-Ravintola Liminganlahti julkaisi anteeksipyynnön Facebook-sivullaan.