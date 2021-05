Lapin sota on noussut elokuvantekijöiden ja kirjailijoiden kiinnostuksen kohteeksi. Siitä on Ylen tietojen mukaan tekeillä on peräti kolme elokuvaa. Aiheeseen ovat tarttumassa ohjaajat Selma Vilhunen, Aku Louhimies ja Jalmari Helander. Mutta miksi juuri nyt?

Ensimmäinen ajatus on se, että juhlavuosiko nyt on. Ei, sekin oli viime vuonna, kun Lapin sodan päättymisestä tuli huhtikuussa kuluneeksi 75 vuotta.