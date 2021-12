Koulussa tapahtuneet korona-altistumiset eivät johda enää koko luokan karanteeniin. Arkistokuvassa Kiiminkipuiston koulu. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Kaleva on saanut lukuisia huolestuneita yhteydenottoja lukijoilta, miksi Oulussa ei määrätä koululuokkia karanteeniin, jos luokassa on todettu koronatartunta. Osassa Pohjois-Suomea käytännöt ovat erilaisia, sillä esimerkiksi Rovaniemellä on kerrottu tällä viikolla laajoista koulukaranteeneista.

Oulun kaupungin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Jarkko Huusko kertoo, että päätös nykyisestä käytännöstä tehtiin lokakuussa. Taustalla on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tekemä linjaus. Ennen tätä Oulussa oli käytössä eräänlainen välimalli, jossa karanteeniin asetettiin esimerkiksi koronapositiivisen henkilön läheisyydessä istuneet.