Kiikelinrannan "mysteerirenkaat" ovat askarruttaneet oululaisia sosiaalisessa mediassa. Kuva: Lukijan kuva.

Oulun puskaradio–Facebook-ryhmässä on ihmetelty Kiikelissä Kanavarannan puoleiseen seinustaan kiinnitettyjen renkaiden käyttötarkoitusta. Niiden on arveltu olevan venepaikkoja, mutta varsinkin kauempana olevien renkaiden on todettu olevan epäkäytännöllisiä veneestä poistumista varten.

Rannasta otetun kuvan alle kerääntyneissä kommenteissa renkaita on veikattu apuvälineiksi veteen pudonneita varten tai tilanteisiin, joissa ihmisiä jouduttaisiin evakuoimaan ikkunoiden kautta. Vitsikkäimmät arvelivat renkaiden olevan lemmikkiankan tai Joulupukin poron kiinnittämistä varten.