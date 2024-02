Puoli tuntia juoksua, ja jo pitää päästä vessaan.

Tilanne on harmillinen, sillä vaihtoehtoina on joko keksiä matkan varrelle sopivat vessapaikat tai kyykätä polun varren puskassa.

Ilmiö on tuttu monelle juoksijalle samoin kuin se, että maha menee tyystin sekaisin tai tulee muita vatsaoireita, kuten närästystä, ummetusta, vatsakramppeja tai pahoinvointia.

Kaiken lisäksi juoksu tuntuu olevan lajina ihan omanlaisensa. Vastaava aika pyöräilyä tai hiihtoa ei vaikuta samoin.

Tälle on olemassa selitys. Ennen siihen paneutumista on syytä muistaa, että kaikki on kovin yksilöllistä: rautamahaiset tekevät mitä vain ongelmitta.