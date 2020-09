Mikko Robert ja täysi tusina mestaruuksia

Tämä on nähty ennenkin. Sotkamon Hiukan rannassa on lauantaina alkuillasta käynnissä juhlat, joiden pääosan esittäjiä ei kangista edes Sapsojärven 10,4-asteinen vesi. Sotkamon Jymyn joukkueen virkistävä kultakylpy on perinne, joka on kuulunut kainuulaiseen syksyyn lähes yhtä kiinteästi kuin puolukoiden poiminta havuntuoksuisista metsistä ja vaarojen rinteiltä.

Sinen syleilyyn heittäytyneiden mestareiden riemuun sekoittui jopa normaalia enemmän riehakkuutta, sillä Jymyn edellinen täysosuma oli vuodelta 2015. Sotkamolaisen aikakäsityksen mukaan viisi vuotta ilman pesäpallovaltikkaa on pieni ikuisuus.