Mikko Niemelä jatkaa Kärpissä myös ensi kaudella. Arkistokuva. Kuva: Jukka Leinonen

Puolustaja Mikko Niemelä, 30, on solminut Oulun Kärppien kanssa kolmen vuoden mittaisen jatkosopimuksen. Kärpät kertoo asiasta tiedotteessa.

Niemelä on pelannut Liigassa 446 runkosarjaottelua, joista lähes kaikki Kärppien paidassa. Tällä kaudella Niemelä valittiin Kärppien varakapteeniksi.

– Se on hienoa, että minuun luotetaan ja saan täällä jatkaa. Se ei ole koskaan itsestäänselvyys. Tämän kauden jälkeen edessä on uusia haasteita sekä itsellä, että joukkueella. Odotan innolla tulevaa, Niemelä sanoo tiedotteessa.

Niemelä on pelannut tällä kaudella 40 ottelussa ja kerännyt tehopisteet 1+11=12. Hän on onnistunut myös puolustuspäässä: Niemelän +/- lukema on +11, mikä on joukkueen toiseksi paras.





Korjattu kello 14.57: Niemelän jatkosopimus on kolmen vuoden mittainen, ei yhden vuoden mittainen, kuten aiemmin tiedotettiin.