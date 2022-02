Peking

Mikko Mannerin mukaan parasta olympialaisissa ovat olleet tähän mennessä hetket, jolloin on päässyt joukkueen kanssa jäälle. Kuva: Mikael Fritzon

Välillä olo on ollut kovin yksinäinen. Perhettä on ollut mahdoton ikävä. Mutta se syy, minkä takia vieraaseen maahan on menty, on maistunut koko ajan tosi hyvin.

Näillä sanoilla Mikko Manner kuvailee ensimmäistä puolen vuoden pätkäänsä Ruotsin Gävlessä.