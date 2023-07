Edellisen romaaninsa O:n jälkeen Miki Liukkosen oli tarkoitus huilata hieman, mutta toisin kävi. Nyt kun kolmas romaani on saatettu julkaisukuntoon, Liukkonen ainakin toivoo keskittyvänsä näytelmän ja tauolta palanneen The Scenes -yhtyeen levyn tekoon.

Kuva: Teija Soini