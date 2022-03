Mikasta on tullut ehkä Suomen luottamusta herättävin miehen nimi.

Kun kahden viime vuoden aikana on haluttu selvyyttä koronatilanteeseen ja rauhoittelua pandemian painamien ihmisten mieliin, on kutsuttu THL:n johtaja Mika Salminen haastatteluun. Kiihkottomasti ja faktapohjaisesti hän on tuonut suomalaisille tietoa, joka on ollut helppoa ymmärtää ja sisäistää.