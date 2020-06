Viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtaja Mikael Jungner neuvoo poliitikkoja pyrkimään aitouteen. Teeskentely ei kanna pitkälle, mutta esiintymistä kannattaa harjoitella. Kuva: Mauri Ratilainen

Kohu esiintymiskoulutuksesta sai keskustan puheenjohtajan Katri Kulmunin eroamaan valtiovarainministerin tehtävästä perjantaina. Erityisesti kohahdutti tieto, jonka mukaan koulutusta tarjoavan Tekir Oy:n tuntitaksa oli ollut ylimmillään 700 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja on entinen toimittaja Harri Saukkomaa. Suomen Kuvalehden tietojen mukaan Saukkonen oli antanut Kulmunille koulutusta itse.

– Hinta on kova, mutta kyllähän Saukkomaalla on myös osaamista. Näin ulkoapäin on vaikea arvioida, mikä on ollut asiakkaan tarve. Koulutuksen arvohan on se hyöty, jonka asiakas on saanut, arvioi viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtaja Mikael Jungner.

Kulmunin saama esiintymiskoulutus nousi myrskynsilmään, kun kävi ilmi, että koulutuksen hinta nousi lähes 50 000 euroon. Summan maksoivat alun perin ministeriöt, mutta kohun edetessä Kulmuni kertoi hoitavansa kustannukset itse.

Jungnerin mielestä Kulmuni teki palveluksen suomalaiselle politiikalle puhuessaan avoimesti jännittämisestään.Jungner ei ihmettele, miksi puheenjohtaja halusi koulutusta.

Esiintymisjännityksen vähentämiseksi hankittu koulutus yhdistettynä keskustan heikkoon kannatukseen pudotti Katri Kulmunin valtiovarainministerin paikalta.

– Tämä panee miettimään. Olet kolmikymppinen ja sinun pitäisi pelastaa isänmaa, Suomen valtiontalous ja keskustapuolue. Ei kai ole ihme, jos vähän jännitti.

Televisio ei anna armoa

Jungner on entinen Ylen toimitusjohtaja ja sdp:n puoluesihteeri. Poliitikkojen esiintymistä hän on seurannut vuosikymmenet.

Hän tietää, että poliitikot hakevat apua esiintymiseensä. Jungnerin toimisto ei tarjoa poliitikoille suunnattua esiintymiskoulutusta.

– Tehtävämme on edustaa ja tukea yrityksiä ja yhteisöjä. Jos kouluttaisimme yksittäisiä poliitikkoja rahaa vastaan, voisivat mennä puurot ja vellit sekaisin. Aika ajoin olen sparrannut poliitikoita ilmaiseksi.

Jungnerin mukaan poliitikot saisivat ottaa esiintymiskoulutusta nykyistä enemmän.

– Itsensä kehittäminen koulutuksen kautta on hyvä juttu. Koulutus on tärkeää sen takia, ettei poliitikon tarvitsisi enää jännittää. Kun ei jännitä, pystyy antamaan enemmän.

Televisioesiintymisissä rento poliitikko pystyy sooloilemaan, eikä ole sidoksissa ennalta opeteltuun tekstiin.

Jungner korostaa, että varsinkin televisio on armoton väline.

– Jos esiintyminen ei ole kunnossa, se voi aiheutua suurta vahinkoa.

Hänen mukaansa aloittelevan poliitikon helmasynti on räyhääminen.

– Se ei toimi televisiossa. Tosin tällaista käyttäytymistä on viime vuosina ollut vähän.

Toinen tärkeä elementti on se, millainen sanankäyttäjä poliitikko on.

– Esimerkiksi entinen pääministeri Esko Aho (kesk.) on tässä suhteessa hyvä. Hän on taitava asettelemaan sanansa oikein, mistä on taatusti hyötyä.

Aitouden haistaa

Poliitikko voi vakuuttaa katsojansa televisiossa olemalla aito.

– Aitouden haistaa haastateltavan ilmeestä. Aitous ei ole mahdollista, jos ei tunne itseään vahvaksi. Ehkä tässä on esiintymiskoulutuksen tärkein opetus. Koulutus tuo itseluottamusta ja varmuutta. Kun nämä piirteet pääsevät esille, se kiehtoo katsojia ja kuulijoita.

Koulutuksen hankkimista ei pidä hävetä.

– Esiintyminen on taito siinä missä pyörällä ajaminen. Sitä pitää ja kannattaa harjoitella.

Poliitikkojen ostama koulutus ei ole uusi ilmiö. Jungnerin mukaan sitä on tehty Suomessa 1990-luvulta lähtien ja ehkä jo aiemminkin.

"Superinhimillistä"

Viestintätoimisto Miltton Networksin toimitusjohtaja Elina Moisio korostaa, että poliitikkojen ja päättäjien kannattaa hakea ammattilaisten apua esiintymisvarmuuteen ja jännityksen hallintaan.

– Se on aivan superinhimillistä. Ammattilaiset pystyvät auttamaan jännityksen hallinnassa, jolloin puhuja saa viestinsä selkeytettyä. Avun hakemisessa ei ole mitään hävettävää. Sitä voi tapahtua kelle hyvänsä.

Moision mukaan viestintävalmiudet ovat parantuneet huomattavasti viimeisten kymmenien vuosien aikana.

– Nyt on nähty koronakriisin aikana, miten suuri arvo sillä on, että päättäjät osaavat puhua selkeästi ja ymmärrettävästi. Jotta tämän hallitsee, se on vaatinut korkean tason harjaantumista pitemmältä ajalta tai opettelua. Puhuminen selkeästi on taito siinä missä mikä tahansa taito.

Moision näkemys Kulmunin koulutuksen hintaan on samoilla linjoilla kuin Jungnerilla.

– Tyypillisesti tuntihinta on huomattavasti alemmalla tasolla kuin julkisuudessa ollut jopa 700 euron taksa. Paljon on kiinni tietysti konsultaation sisällöstä.

Vaikka viestintävalmiudet ovat parantuneet, tekemistä riittää.

– Olemme kaukana kansainvälisistä huippupuhujista ja poliitikoista, jotka osaavat puhua koskettavasti ja samaan aikaan ymmärrettävästi. Meillä on vielä oppimista retoriikan taidoissa ja puheiden rakentamisessa.

Monia upeita puhujia

Moision omia suosikkeja historiasta selkeinä huippupuhujina ovat ihmisoikeusaktivisti Martin Luther King, USA:n entinen presidentti John F. Kennedy sekä hänen veljensä Robert Kennedy.

– Arvostan myös Yhdysvaltain entisen presidentti Barack Obaman retorisia taitoja. Nekin ovat varmasti opittuja.

Hyviin puhujiin kuuluu myös Kanadan pääministeri Justin Trudeau. Kun häneltä kysyttiin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpista, hän piti ensi 20 sekunnin tauon ja aloitti vasta sitten puhumisen. Tauko kertoi enemmän kuin mikään puhe.

Kotimaasta Moisio mainitsee hyvänä puhujana pääministeri Sanna Marinin (sd.).