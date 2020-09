Aleksei Navalnyi kuvattiin Moskovassa tämän vuoden helmikuussa. Hän on sanonut palaavansa Venäjälle, jahka toipuu myrkytyksestä.

Hän on vakiinnuttanut Vladimir Putinin valtapuolue Yhtenäiselle Venäjälle kyseenalaisen lempinimen “Huijareiden ja varkaiden puolue”. Hän on saanut aikaan maanlaajuisia protesteja vallanpitäjiä vastaan. Hänet on haastettu oikeuteen mitä erilaisimmista asioista ja vankeudessa istuminen on tullut lähes yhtä tutuksi kuin vapaus.

Monen mielestä on ihmeellistä, ettei häntä ole passitettu pysyvästi vankilaan lukuisten näytösoikeudenkäyntien seurauksena. Häntä vastaan nostettuja syytteitä pidetään yleisesti poliittisesti motivoituneina.

Aleksei Navalnyi on herätetty koomasta berliiniläissairaalassa ja hän suunnittelee jo Venäjälle paluuta myrkytyksestä toivuttuaan.

Myrkytyksen Navalnyille aiheuttamat pitkäaikaiset terveysvaikutukset eivät ole vielä selvillä. Myrkytys teki joka tapauksessa Navalnyistä entistäkin merkittävämmän sekä Venäjällä että ulkomailla.

Myrkytys oli teko, joka ylitti tietyn rajan jopa monen hänen kanssaan eri mieltä olevan silmissä.

Monenlaista painostamista

Aleksei Navalnyi julkaisi lauantaina päivällä Instagramissa kuvan toipumisestaan berliiniläissairaalassa. Edellisessä kuvassa hän oli vielä sairaalavuoteessa.

Navalnyin myrkyttäminen myös osoitti, miten merkittävästä Kremlin vastustajasta on kyse.

Navalnyi on kasvattanut viime vuosina suosiotaan myös suurkaupunkien ulkopuolella. Hänestä on muodostunut maan johdolle vähitellen iso ongelma.

Tämän voi päätellä Venäjän johdon menneistä toimista ja reaktioista. Kreml on käyttänyt viime vuosina uskomattoman määrän hallinnollisia resursseja Navalnyin pysäyttämiseksi. Yritykset mustata hänen maineensa, usein toistuvat ratsiat, tekaistut syytteet, sakot ja vangitsemiset ovat olleet Navalnyin arkea.

Koetusta uhasta kertoo myös se, että häntä ei päästetty haastamaan presidentti Vladimir Putinia vuoden 2018 presidentinvaaleissa. Navalnyin ehdokkuus hylättiin.

Toisaalta Kreml on yrittänyt samaan aikaan saada hänet näyttämään poliittisesti merkityksettömältä hahmolta. Tähän liittyen presidentti Putin ja hänen tiedottajansa Dmitri Peskov eivät tietoisesti ikinä mainitse häntä nimeltä.

Blogilla kuuluisaksi

Navalnyi aloitti poliittisen toimintansa jo toistakymmentä vuotta sitten. Hänestä tuli tunnettu Dmitri Medvedevin vuonna 2008 alkaneen nelivuotisen presidenttikauden aikana.

Navalnyi niitti aluksi mainetta etenkin suurten valtionyhtiöiden korruptiota paljastaneena bloggaajana. Hän muun muassa osti venäläisten suuryhtiöiden osakkeita ja pääsi siten penkomaan niiden kirjanpitoa.

Navalnyi on alusta asti suunnannut viestinsä etupäässä nuorelle, netissä viihtyvälle yleisölle. Hän ajaa tärkeinä pitämiään asioita etenkin sosiaalisen median kautta. Some sopii alustana Navalnyille, joka on karismaattinen ja älykäs. Hän tajuaa politiikan päälle ja esittää asiansa terävän humoristisesti.

Venäläiset vaikuttajat pitävät yleensä perheensä visusti piilossa suojatakseen läheisiään. Navalnyin Darja-tytär, Zahar-poika ja etenkin vaimo Julia ovat aktiivisesti esillä myös Navalnyin somessa.

Myös Navalnyin perhe on laitettu kärsimään – muun muassa lähipiirin pankkitilejä on tyhjennetty. Navalneja myös pidetään jatkuvasti silmällä joka paikassa, jopa perhelomilla.

Arvostelua nationalismista

Navalnyin vastustajat ovat pitäneet jo vuosia korostetusti esillä hänen väitettyä äärikansallismielisyyttään. Navalnyi on luonnehtinut itseään kansallismieliseksi demokraatiksi.

Navalnyin menneisyydestä on loppujen lopuksi vaikea löytää mitään sellaista, mikä oikeasti pilaisi hänen maineensa.

Navalnyistä tekee Kremlille vaikean palan myös se, että häntä vaikuttaa olevan mahdoton saada luovuttamaan. Navalnyiä onkin luonnehdittu pitkäaikaiseksi piikiksi Kremlin lihassa.