Mika Pyörälä jatkaa Kärpissä myös ensi kaudella. Arkistokuva. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Kärppäkapteeni Mika Pyörälä jatkaa pelaamista Kärpissä myös ensi kaudella. Oulun Kärpät tiedottaa seuran solmineen Pyörälän kanssa yhden vuoden mittaisen jatkosopimuksen.

Pyörälän mukaan päätös oli hänelle yksinkertainen, sillä palo jääkiekkoa kohtaan on edelleen kova.

– Kroppa on tuntunut hyvältä, mieli on ollut virkeä ja on ollut siistiä pelata. En näe mitään syytä, että miksi löisin vielä hokkareita naulaan, Pyörälä sanoo tiedotteessa.

Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Ahon mukaan kokenut seuraikoni tuo joukkueeseen pelillisen antinsa lisäksi myös poikkeuksellista johtajuutta.

Pyörälä on Kärppien kaikkien aikojen ykkösnimi Liiga-maaleissa ja -tehopisteissä. Tänään Pyörälästä tulee eniten otteluita Kärppien edustusjoukkueessa pelannut pelaaja.

Pyörälä on pelannut urallaan 680 Liigan runkosarjaottelua tehopistein 198+212=410.

Kuluvalla kaudella Pyörälä on pelannut 40 ottelua tehopistein 10+14=24.