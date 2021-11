Oulu

Mika Lähteenmäki (kuvassa) jatkaa Shaman Spiritsin toimitusjohtajana Ilpo Sulkalan jalanjäljissä. Myös väistyvä keulamies jatkaa edelleen yhtiön toiminnassa. Kuva: Susanna Eksymä

Oulun Lipon seurapomona jo vuosia toiminut ja elokuussa Lipon täysipäiväisenä toimitusjohtajana aloittanut Mika Lähteenmäki on ottamassa käsiinsä myös Shaman Spirits Oy:n ohjakset. Lähteenmäki jatkaa Tyrnävällä viinatehdasta pyörittävän yhtiön toimitusjohtajana ravintolayrittäjänkin tunnetun Ilpo Sulkalan jalanjäljissä.

– Möin reilut puolitoista vuotta sitten Data Centerin ja vuodenvaihteessa jäin pois aktiivisesta työelämästä, joten aikaa on vapautunut uusille haasteille, Pohjois-Suomen kovatuloisimpien kärkikymmenikössä keikkuva Lähteenmäki kommentoi.

Toukokuussa Shaman Spiritsin hallitukseen valitun miehen alkuperäisenä suunnitelmana oli olla mukana ainoastaan hallitustyöskentelyssä ja panostaa täysipäiväisesti Lipon toimitusjohtajuuteen.

– Minulla oli vahva luotto siihen, että nousemme Superpesikseen. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, ja nyt ollaan siinä tilanteessa, ettei Lipolla ole kokopäiväiselle toimitusjohtajalle Ykköspesiksessä tarvetta. Kun samanaikaisesti Shamanin hallituksessa kyseltiin, olisiko minulla kiinnostusta lähteä toimitusjohtajaksi, päätin vastata myöntävästi, Lähteenmäki kertoo.

Hän tähdentää jatkavansa myös Lipon toimitusjohtajana.

– Pystyn hoitamaan hyvin nämä kaksi pestiä.

Heikko talous, hyvät tuotteet

Mika Lähteenmäki ei ota viinatehtaan ohjaksia pystymetsästä. Hän kertoo seuranneensa yhtiön vaiheita sivusta jo parinkymmenen vuoden ajan.

– Merkitsin parikymmentä vuotta sitten kannatuksen vuoksi yhtiön osakeannissa osakkeita tuhannella eurolla ja siitä lähtien olen mielenkiinnolla seuraillut toimintaa. Nyt, kun olen muutaman kuukauden ollut mukana hallituksessa, olen erittäin hyvin perillä yhtiön tilanteesta ja tuotteista.

Shaman Spiritsin liikevaihto oli viime vuoden lopussa 1,22 miljoonaa ja tilikauden tulos 280 000 pakkasella. Liikevaihto laski edellisvuodesta reilut 14 prosenttia ja liikevoitto oli reilut 13 prosenttia miinuksella.

– Yhtiön taloustilanne on kieltämättä haastava, eikä vallitseva maailmantilanne ole alalle helppo.

– Tuotteemme ovat kuitenkin maailmanluokan tuotteita, joissa on valtavasti potentiaalia. Otan tämän mielenkiintoisena haasteena lähteä kehittämään toimintaa näistä lähtökodista, Mika Lähteenmäki sanai-lee.

Shaman Spiritsin hallitus päätti laskea elokuussa liikkeeseen suunnatun osakeannin yhtiön taloustilanteen korjaamiseksi.

– Uusia osakkeita merkittiin noin 300 000 eurolla. Omistajia on nyt useampi sata ja toiminnan jatkuvuus on turvattu, Lähteenmäki sanoo.

Mies itsekin vahvisti osakkeitaan ja nousi yhtiön kolmanneksi suurimmaksi omistajaksi.

Päätähtäin ulkomailla

Mika Lähteenmäki paljastaa, että Shaman Spiritsin pöydällä on parhaillaan yksi suuri ulkomaan kauppa, joka toteutuessaan kirkastaisi yhtiön tulevaisuuden näkymiä merkittävästi.

– Jos tämä menee maaliin, yritys tulee todennäköisesti tekemään historiansa toisen positiivisen tuloksen. Tästä en voi kuitenkaan vielä tämän enempää kertoa, sillä neuvottelut ovat kesken.

Vuonna 2017 Shaman Spirits teki historiaa Lapland Vodkan tultua valituksi Formula ykkösten Singaporen osakilpailun viralliseksi yhteistyöbrändiksi. Lähteenmäen mukaan vireillä olevat kuviot eivät kuitenkaan tällä kertaa liity formuloihin.

Shaman Spiritsin päätähtäin on jatkossakin vahvasti kansainvälisillä markkinoilla. Myös kotimaasta haetaan kasvua.

– Itselläni on markkinointi- ja myyntikokemusta erityisesti kotimaasta ja tätä aion myös hyödyntää. Ensi vuoden tavoitteena on kasvattaa merkittävästi myös kotimaan myyntiä. Tähän on selkeät suunnitelmat, Lähteenmäki sanoo.

Shaman Spiritsin tuoteperheeseen kuuluu tällä hetkellä viisi vodkaa: yksi kirkas ja neljä makuvodkaa sekä Alkossa myytävät Salmari ja Terva.

– Vuodenvaihteen jälkeen olemme tuomassa markkinoille uutta liköörisarjaa jonka tuotekehitys on käynnissä. Myös tehtaan show roomia ollaan avaamassa uudelleen yrityksille, Lähteenmäki kertoo.

Yhtiö työllistää tällä hetkellä seitsemän henkilöä.

– Tuotanto on niin pitkälle automatisoitu, että tällä henkilöstömäärällä nykyinen tuotanto pystytään viisinkertaistamaan.

Pesäpalloa, viinaa ja suklaata

Viinan sekä pesäpallon lisäksi Lähteenmäen elämään kuuluu suklaata. Mies on ollut viime vuoden toukokuusta alkaen mukana oululaisessa käsintehtyjä suklaatuotteita tehtailevassa ChocoSomniassa.

– Olen yhtiössä omistajana. Virallinen roolini on maistelumestarina toimiminen sekä nuorille yrittäjille Jenna Antimaalle ja Riikka Ojaselle vanhempana mentorina toimiminen, Lähteenmäki kertoo.

Viina, suklaa ja pesäpallo on varsin erikoinen kolminaisuus, joka kirvoittaa miehen itsensäkin vitsailemaan:

– Olen naureskellut, että näistä bisneskuvioistahan ei enää puutu kuin naiset. Siihen suuntaan ei kuitenkaan ole tarkoitus lähteä laajentamaan.