Mika Kalakoskella lienee Suomen coolein virkamiesura. Hänen työpaikkansa Etelämantereen Aboa-tutkimusasemalla on kirjaimellisesti viileä etenkin niinä päivinä, kun ympärillä raivoaa myrskytuuli, jonka lukemat saattavat yltää jopa 55 metriin sekunnissa.

Suomen FINNARP-tutkimusretkikuntia johtava Kalakoski työskentelee Etelämantereella kuukaudesta kolmeen kuukauteen vuodessa.

Maailman eteläisin manner on kylmyytensä lisäksi muutenkin poikkeuksellinen työympäristö.

Ensimmäinen asia, jonka voi havaita mereltä lähestyttäessä, on jäisessä vedessä kelluva massiivinen jäähylly, joka reunustaa rannikkoa. Reunuksen toisella puolella alkaa valkoinen lakeus, jota on suurin osa Etelämantereen pinta-alasta. Siellä täällä on vuorenhuippuja, nunatakeja, jotka työntyvät esiin jäästä ja lumesta.

Horisontissa ei näy muita ihmisiä, ellei sitten sattumalta törmää jonkun toisen maan retkikuntaan.