Mika Aaltola sanoo, että Yhdysvalloissa saatetaan tehdä jatkossa päätöksiä ohitse presidentti Donald Trumpin. Kuva: Pekka Aho

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola sanoi Ylen haastattelussa, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on menettämässä vääjäämättä valtaansa.

– Tosiasiallinen valta on siirtynyt Trumpilta pois, hän totesi.

Aaltola toteaa, että presidentti Donald Trump sivuutettiin siinä vaiheessa, kun liittovaltio puuttui kongressin valtaukseen.

– Pentagon ja varapresidentti Mike Pence toimivat siinä tilanteessa perustuslain turvaamiseksi. Perusteena oli, että virkaan valitut ihmiset eivät voi tehdä rikollisia toimia ja presidentin käskyjä ei tarvitse noudattaa, jos ne ovat lain kanssa ristiriidassa, Aaltola sanoi puolestaan STT:lle.

Yhdysvalloissa alkoi keskiviikkona kongressin istunto, jossa on tarkoitus vahvistaa Joe Bidenin nimitys seuraavaksi presidentiksi. Istunto sai kuitenkin dramaattisen käänteen, kun Trumpin kannattajat tunkeutuivat kongressirakennukseen ja rakennus jouduttiin evakuoimaan läheiseen sotilastukikohtaan myöhään keskiviikkoiltana Suomen aikaa.

Aaltola sanoo, että hän oli odottanut protesteja kongressin rakennuksen luona, mutta tunkeutuminen sen sisälle oli hänelle yllätys.

– Tiesin, että paine oli kova ja seurasin tiiviisti mielenosoituksen valmistelua ja oletin, että se ei johda tuohon. Uskoin, että siellä pystytään pitämään kongressi turvattuna. Sitä en olisi uskonut, että kongressin sisälle päästetään ketään.

Sivuutetaan vai pannaanko viralta?

Aaltola ei pitänyt todennäköisenä, että presidentin viraltapanon mahdollistavaa perustuslain 25. lisäystä sovelletaan Trumpiin.

– Luulen, että presidentti sivuutetaan. Tässä vedotaan siihen, että kaikkia presidentin käskyjä ei tarvitse noudattaa. Yhdysvaltojen liittovaltion viranomaiset ovat vannoneet valansa perustuslaille ja sen noudattamiselle. Siitä tässä on kyse, Aaltola totesi.

Joe Bidenin virkavalan vannomispäivä on parin viikon päässä, 20. tammikuuta. Sen lähestyessä Trump käytännössä sivuutetaan ja valta siirtyy yhä enemmän varapresidentin ja kongressin käsiin, Aaltola ennakoi.

Myös Ulkopoliittisen instituutin vierailiva tutkija Maria Annala sanoo, että lainoppineiden mukaan viraltapano perustuslain mukaan on epätodennäköistä.

Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen ei sitä vastoin sulje pois Trumpin viraltapanoa. Tilanne on hänen mukaansa nyt niin poikkeuksellinen, että mitään käsikirjoitusta ei ole olemassa, Heiskanen sanoi STT:lle.

– Trumpin vankimmatkin tukijat, kuten Lindsey Graham, ovat perääntyneet, eivätkä enää tue presidenttiä. Viraltapano on mahdollinen. Periaatteessa tässä on 13 päivää aikaa. Mitch McConnell on irtisanoutunut vaalivilppiväitteistä samoin kuin varapresidentti Mike Pence. Kun molemmat ovat vankasti tukeneet presidenttiä tähän asti, niin onhan tämä täysin uusi tilanne.

Kysymys on Heiskasen mukaan nyt siitä, kuinka pitkälle varapresidentti on nyt valmis menemään ja johtaako se tilanteeseen entistä pahempaan eskaloitumiseen.

Moni epublikaani muutti mieltään

Jo ennakkoon tiedettiin, että presidentinvaalituloksen vahvistava kongressin kokous on keskiviikkona pitkä, sillä moni republikaaniedustaja kertoi ennen kokousta, että vastustaa edelleen joidenkin osavaltioiden tulosta presidentinvaaleissa.

Kongressi pääsi jatkamaan työtään, kun mellakoitsijat oli saatu pois rakennuksesta. Välikohtauksen jälkeen moni republikaanipoliitikko muutti mieltään ja päätti hyväksyä vaalien tulokset.

Trumpin kannattajien toimintaa on kritisoitu julkisuudessa laajasti. Myös entiset presidentit Barack Obama, George W. Bush sekä Bill Clinton tuomitsevat mellakat.

– Te ette ole voittaneet. Te ette ole voittaneet. Väkivalta ei voita koskaan, vapaus voittaa, sanoi puolestaan varapresidentti Mike Pence, kun kongressi pääsi jatkamaan istuntoaan.

Konkretiaa kaivataan

Tuleva presidentti Biden piti myöhään keskiviikkona Suomen aikaa televisioidun puheen, jossa hän tuomitsi väkivaltaisuudet ja vaati Trumpia puuttumaan tilanteeseen. Heiskasen mukaan puhe oli hyvä, mutta nyt tarvitaan enemmän.

– Hyvä puhe, mutta pitäisi aika nopeasti päästä niiden korulauseiden ohi. Tietysti pitää ottaa vahva moraalinen johtajuus ja näyttää esimerkkiä. Mutta sen lisäksi pitäisi tehdä konkreettisia ehdotuksia, miten saadaan eri osapuolet keskusteluyhteyteen. Ei pelkästään, että kamppailu on kansakunnan sielusta – pitää saada sitä konkretiaakin siihen.

Biden otti kantaa tilanteeseen myös Twitterissä julkaisemallaan videolla.

