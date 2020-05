Valtteri Parviainen (48) ja muut OLS:n pelaajat tuulettavat jatkossa F-liigassa tehtyjä maaleja. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Salibandyn miesten ja naisten liigat saavat uuden, yhteisen nimen. F-liigan alla pelataan jatkossa molempia sarjoja.

Uudistuksen tavoitteena on tehdä F-liigasta ”maailman arvokkain salibandysarja ja tavoittavin sisäpalloilusarja Suomessa”.

– Tämä antaa seuroille mahdollisuuden uudenlaiseen kasvuun. F-liiga haluaa näkyä ja vaikuttaa kotimaan ohella jatkossa myös kansainvälisesti, F-liigan toimitusjohtaja Kimmo Nurminen pohjustaa tiedotteessa.

F-liigan logossa on muuttohaukka, joka kuvaa salibandyn nopeutta. Kuva: SSBL

F-kirjain symboloi liigan nimessä englanninkielisiä sanoja Finland, floorball ja falcon, joka on suomeksi haukka. Haukka näkyy myös F-liigan logossa.

– Muuttohaukka liigan logossa kuvaa lajin nopeutta, perustelu kuuluu.

Nurminen korostaa myös tasa-arvon merkitystä.

– Meille on tärkeää saada kaikki joukkueet saman brändin alle.

Varmaa on, että F-liigan nimi ja tavoitteet herättävät lajipiireissä kovaa keskustelua. Oululaisissa liigaseuroissa uudistus on otettu vastaan uteliaasti.

– Salibandyn strategiatyöryhmän iso tavoite on kansainvälistyminen. Varmaankin F-liigan nimellä tuotetta on helpompi markkinoida Suomen ulkopuolelle. Muuten on vielä vaikea arvioida, miten uudistus tuo toimintaamme lisäarvoa, OLS:n lajivastaava ja miesten liigajoukkueen ex-päävalmentaja Jani Lipsanen sanoo.

Naisten liigassa pelaavan Rankkojen Ankkojen päävalmentaja Petri Turunen pitää brändiuudistusta onnistuneena.

– Tämä on lajille iso juttu ja hyppy huippu-urheilutuotteeksi. Ainakin F-liigan logo ja visuaalinen ilme näyttävät hienoilta. Toivottavasti sarja saisi tämän myötä aiempaa enemmän näkyvyyttä, salibandyn parissa pitkän päivätyön myös liigapelaajana tehnyt Turunen toivoo.

Rankkojen Ankkojen managerin Jani Laukon mukaan työ on vasta alkumetreillä. Liigan uusi nimi ja visuaalinen ilme eivät yksin takaa mitään.

– Tavoitteet ovat kovia. Nyt on pidettävä huoli, että puheet muuttuvat myös teoiksi, Laukko pelkistää.